Stationsplein nog steeds afgesloten voor doorgaand verkeer maar meeste bewoners weer thuis na zware brand. Ook kritiek en lof voor communicatie tijdens rampenplan Didier Verbaere

14 juli 2020

18u10 4 Wetteren Het Stationsplein in Wetteren is nog niet open voor doorgaand verkeer na de zware brand van afgelopen zaterdag. Daarbij kwam asbest vrij in de omliggende straten. Die werden grondig gereinigd door een gespecialiseerde firma. De geëvacueerde bewoners zijn ondertussen weer bijna allemaal thuis. Behalve het koppel van een zwaar getroffen pand naast de uitgebrande schutterstoren. Woensdag zouden de laatste daken gereinigd moeten zijn op het Stationsplein en kan de straat weer open.

Oppositiepartijen Vlaams Belang en Open Vld vragen ondertussen een grondige evaluatie van de communicatie tijdens en na de zware brand afgelopen zaterdag aan het Stationsplein in Wetteren. Het lokaal bestuur weerlegt de kritiek.

“We hebben reeds om 13.02 uur, een halfuur na het uitbreken van de brand, een eerste update via de site en de sociale media gepost. Dat is de snelste manier van communiceren. Ondertussen werd ook de crisiscel samengeroepen en werd de procedure voor Be-alert opgestart. Met de omwonenden en de bewoners van de getroffen panden, werden ook onmiddellijk en persoonlijk gecommuniceerd", zegt schepen Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren). Hij was zaterdag waarnemend burgemeester en leidde het gemeentelijk rampenplan. “Er werd ook even gedacht om een politiewagen met megafoon de straat op te sturen. Maar dat leek geen goed idee volgens de brandweer aangezien we zo het asbest nog verder zouden verspreiden”, aldus Van Durme.

Asbestdeskundige

“De gemeente heeft ook een asbestdeskundige aangesteld die advies geeft voor de verdere opvolging van de zone buiten de brandhaard waar mogelijk nog asbestdeeltjes aanwezig zijn. Wie asbest vindt in de tuin, kan dit best met wegwerphandschoenen verzamelen en in een gesloten zak gratis naar het containerpark brengen. De constant uitgevoerde luchtmetingen, om de eventuele aanwezigheid van asbest te controleren op verschillende plaatsen, zijn geruststellend. En ondertussen zijn de bewoners van het Stationsplein kunnen terugkeren naar hun huis, met uitzondering van de zwaarst getroffen panden van Domino’s, Lemon Bar en een burgerwoning”, aldus het lokaal bestuur.

Kritiek op communicatie

“We danken de hulpdiensten en wensen veel sterkte aan de getroffenen. Maar we stellen ook vast dat de communicatie naar de bevolking eens te meer ontoereikend was. Dezelfde klachten werden eerder dit jaar geformuleerd na de brand bij Recticel en na de voorjaarsstormen. Ook nu bleek het Be-alert systeem niet volledig betrouwbaar”, zegt Savas Moschidis (Open Vld). Wouter Bracke (VB) uitte dezelfde kritiek reeds zaterdagavond.

De melding van het waarschuwingssysteem Be-Alert kwam inderdaad pas rond 15.30 uur binnen. “Het activeren van dergelijk systeem gaat ook niet meteen en de gemeente verkoos de sociale media als snelste communicatiemiddel”, aldus Van Durme. Er zijn trouwens ook woorden van lof van heel wat bewoners uit de getroffen straten. Zij kreken zondagavond al een gemeentelijke infobrief met alle nuttige informatie over asbest en tips over het verwijderen. Alle info op www.wetteren.be of via 09/369.00.50.