Start van ticketverkoop CC Nova enkel online en aan de balie voor beperkt publiek Didier Verbaere

28 augustus 2020

15u16 0 Wetteren Door de coronacrisis zal ook het nieuwe seizoen van CC Nova aan de Molenstraat in Wetteren er eentje zijn met veel aanpassingen. Zo zal de start van de ticketverkoop voor het seizoen 2020-2021 enigzins anders verlopen.

“Om beter te kunnen inspelen op de veiligheidsmaatregelen, zal de ticketverkoop er net iets anders uitzien dan eerder gecommuniceerd in de programmabrochure. Een bezoek aan CC Nova zal er ook anders uitzien, maar we garanderen dat alles op een veilige manier zal verlopen. We voorzien handgel en zorgen voor voldoende afstand tussen de bubbels. Ook mondmaskers zijn intussen verplicht, alsook duidelijke signalisatie en looplijnen”, meldt het cultureel centrum.

Wachtlijst

De ticketverkoop start nog steeds op donderdag 3 september. Dan kan je vanaf 18.30 uur reserveren voor het aanbod van september en oktober. Dit kan bij voorkeur online, maar je kan ook van 18.30u tot 20 uur terecht aan de balie. Telefonisch of per mail reserveren is niet mogelijk. Om de verplichte afstandsregel te kunnen garanderen, is bij elke voorstelling een beperkt aantal tickets beschikbaar. Je kan tickets bestellen voor je bubbel met een maximum van 10 tickets per activiteit. Voor iedere voorstelling is er ook een wachtlijst zodat er, in geval van uitbreiding, meer mensen kunnen toegelaten worden. Dit jaar zullen er geen vriendenpassen zijn. Je kan enkel tickets reserveren aan basistarief, -26 en UiTPAS Dender kansentarief.

Programmawijzigingen blijven echter het ganse seizoen mogelijk. Op www.ccnovawetteren.be kan je de laatste updates terugvinden. De verkoop van tickets voor de voorstellingen in november en december start op donderdag 1 oktober om 18.30 uur. De voorjaarsvoorstellingen gaan pas in december in verkoop.