Stapstenen voor gedeporteerde Wetteraars Didier Verbaere

11 augustus 2019

16u48 0 Wetteren De gemeente Wetteren gaat 7 stapstenen in het voetpad inmetselen ter nagedachtenis van zeven oorlogsslachtoffers die 75 jaar geleden werden gedeporteerd naar concentratiekampen en er overleden.

De Achttien Augustuslaan aan de centrale begraafplaats in Wetteren verwijst naar de deportatie op 18 augustus 1944. Enkele maanden voor de bevrijding van de gemeente werden 22 inwoners van hun bed gelicht op verdenking van verzet. Camiel Bossaer (34), politie commissaris Cyriel Wante (40), Adolf Van Kerkchove (44), Arthur Verstuyft (45), Paul Blanchaert (48) en Georges Tremerie (56) zullen de concentratiekampen van onder meer Neuengamme niet overleven. Ook reserve-officier en architect Prosper De Vuyst (34) werd opgepakt alsweerstander en overleed in Dora.

Deze zeven oorlogsslachtoffers worden reeds herdacht met een gedenkteken aan het kerkhof. De gemeente heeft nu zeven ‘stapstenen’ laten maken om ze te plaatsen aan de woningen waar ze 75 jaar geleden woonden. De eerste wordt maandag ingemetseld aan Markt 19, toenmalige woonplaats van Cyriel Wante aan het huidige café ’t alternatief.

Op de traditionele 18 augustus viering wordt een tweede steen geplaatst aan de Wegvoeringstraat. Deze viering start om 18.30 uur aan het monument aan het kerkhof en aan de urne met de as van Neuengamme. Nadien is er een lezing in het cafetaria van Schelderust. Erald De Wachter leest er passages uit zijn boek Maurice over de dood van zijn vader in dat concentratiekamp. Hij zal daar ook het verhaal van Camiel Bossaer vertellen.