Sportdag op blades : kinderen met arm- of beenprothese leven zich uit op sportdag Octopus in Wetteren “Ik loop zelfs sneller op mijn blades dan mijn broer en zus", zegt Mona (7) Didier Verbaere

02 oktober 2019

18u43 0 Wetteren Een twintigtal joelende, springende, huppelende en lopende kinderen zorgden woensdagmiddag voor heel wat kabaal in de sporthal De Warande in Wetteren. Het enige verschil met hun leeftijdsgenootjes van 3 tot 12 jaar? Allen mankeren ze een arm of een been en behelpen ze zich met een prothese. Probleemloos dankzij Octopus en Vigo dat hen helpt om een normaal leven te leiden.

Octopus is een samenwerking tussen Androïd34 en het bedrijf Vigo (protheses) in Wetteren dat kinderen met een handicap ondersteund. “Het project werd opgericht met het idee dat kinderen die een arm of been missen evengoed recht hebben op een kwalitatieve prothese waardoor ze een actiever leven kunnen leiden”, zegt Anke Ruysschaert van VIGO in Wetteren. Het bedrijf bekijkt na een eerste kennismaking welke mogelijkheden er zijn voor een kind en zet dan haar experten aan het werk om de geschikte prothese of blade te maken.

Sportdag op blades

Dat het werkt, bewezen een twintigtal kinderen woensdagnamiddag stuk voor stuk op de sportdag op blades in De Warande. Turnoefeningen op de balk of bank, een partijtje hockey, evenwichtsoefeningen of korfbal. Als je even vergeet dat hier kinderen met een arm of been tekort bezig zijn, merk je geen enkel verschil. Dat bewijst ook Mona Vandenbroucke (7) uit Gentbrugge. De zus van tweeling Aube en Miel (6) en dochtertje van Carine uit Gentbrugge gaat zelfs naar een sportschool in het reguliere onderwijs.

“Mona werd geboren zonder rechteronderbeen. Tijdens mijn zwangerschap heeft haar been gekneld gezeten waardoor het onderbeen was afgestorven. Een natuurlijke amputatie dus”, zegt mama Carine nuchter. “Vanaf haar geboorte heb ik Mona behandeld als een normale baby maar na enkele maanden ben ik reeds op zoek gegaan naar een gepaste prothese. Zo kwam ik in Wetteren bij VIGO terecht. Mona is opgegroeid met een blade aan haar been. Ze kroop ermee rond en zette er haar eerste stapjes mee. Voor haar is dat dus iets heel naturel. Uiteraard zal ze in het leven nog nadelen ondervinden van haar beperking. Ze sport veel en krijgt ook kiné zodat haar spieren sterk blijven. Maar ik verbied haar niks wat ik mijn tweeling zou verbieden”, zegt Carine.

Mona volgt vandaag les aan de Basisschool De Sportschool in Gentbrugge waar ze wekelijks extra uren sport volgt. Ze gaat ook skaten en paardrijden en speelt hockey. Dankzij haar blade kan ze het allemaal. “Ik sport heel graag en heb ook geen last van mijn prothese. Ik ben niks anders gewoon. Ik kan er ook gewoon mee fietsen en loop graag en snel. Misschien zelfs sneller dan mijn broer en zus”, lacht de guitige Mona.

“Wanneer de kinderen de blade gewoon zijn, kunnen ze bij ons gratis deelnemen aan sporttrainingen onder begeleiding van professionele trainers uit de G-Sport. De kinderen komen in contact met lotgenoten en sport en dat helpt hen ook in het dagelijkse leven om beter om te gaan met een prothese”, besluit Anke.