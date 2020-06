Speelplein Wesp in bubbels van 50: “En die blijven gescheiden” Didier Verbaere

26 juni 2020

15u24 0 Wetteren Speelplein Wesp in Wetteren opent deze zomer tussen 6 juli en 26 augustus voor kinderen en jongeren van 4 tot 15 jaar. Spelen en opvang zal in gescheiden bubbels van 50 kinderen en begeleiders gebeuren. Deze zullen geen contact met elkaar hebben.

“De gezondheid en veiligheid van de kinderen en animatoren is onze eerste prioriteit. Kinderen die in een risicogroep vallen, mogen alleen meedoen met een toestemming van ouders en huisarts. Is je kind in de 5 dagen voor het speelplein ziek geweest? Dan mag je helaas niet komen. We vormen bubbels van 50 personen die gescheiden blijven. Elke bubbel heeft eigen voorzieningen en speelmateriaal. Ouders kiezen per week voor 1 activiteit op het speelplein, het kamp of de opvang. Zo zorg je ervoor dat het aantal bubbels van je kind beperkt blijft. Om alle bubbels een plek te geven, spelen we dit jaar op twee locaties: Dassenveld en school De Meiroos”, melden de animatoren die staan te springen om erin te vliegen. Ouders mogen niet naar binnen op het speelplein, het contact met externen moet namelijk beperkt blijven.

Het Speelplein is open van 6 juli tot 26 augustus en de prijzen zijn ongewijzigd: 6 euro voor het eerste kind, 5 euro voor het tweede kind en 4 euro voor het derde kind. Inschrijven kan per dag of per week en volzet is volzet. Info via www.speelpleinwetteren.be en inschrijven voor het speelplein kan via reservaties.wetteren.be