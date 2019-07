Speelplein WESP gaat een hele zomer lang op wereldreis Didier Verbaere

05 juli 2019

18u32 2 Wetteren Speelplein WESP aan de Massemsesteenweg in Wetteren is tot vrijdag 23 augustus opnieuw open voor kinderen en jongeren van 4 tot 15 jaar. Kinderen en bezoekers konden vrijdagnamiddag kennismaken met het zomerthema: Een reis rond de wereld.

Op het Speelplein Wesp kan je alle weekdagen terecht vanaf 7.30 uur. Er is opvang voorzien tot 18 uur. Het speelplein is gesloten op 15 augustus. Voor het speelplein kun je zowel online (reservaties.wetteren.be) als ter plekke inschrijven. Online moet je een gezinsaccount aanmaken en vul je ook medische fiches in. Daarna kun je je kinderen inschrijven voor het speelplein.