Spaghettifestijn van Team C*Tien tegen kanker Didier Verbaere

17 februari 2020

16u26 0 Wetteren Team C*Tien uit Kalken rijdt tijdens het Hemelvaart weekend voor de 5de maal de 1000 kilometer van Kom Op tegen Kanker. Ze sturen drie teams en één individuele renner het parcours op en verzamelen 20.000 euro voor het goeie doel. Dat geld verzamelen ze ondermeer op een spaghettifestijn op zaterdag 22 februari in Wetteren.

Team C*Tien start met drie teams aan de 1.000 kilometer en stuurt één renner mee met het internationale peloton dat de 1.000 kilometer alleen afhaspelt. Elk team engageert zich om 5.000 euro op te halen. Voor Team C*Tien betekent dat 20.000 euro startgeld.

Op zaterdag 22 februari organiseren ze een groot spaghettifestijn in de feestzaal van het Scheppers Instituut aan de Cooppallaan in Wetteren. In twee shiften om 17 en 20 uur. Er is keuze uit Bolognaise en vegetarisch à volonté. Inclusief dessertenbuffet betaal je 15 euro (volwassenen) of 6 euro (kinderen 6 tot 12 jaar). Inschrijven kan via de link op de Facebookpagina van Team Ctien. Info via teamctienkalken@gmail.com