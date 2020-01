Spaghetti voor Hanne Maudens Didier Verbaere

22 januari 2020

12u43 0 Wetteren In het Scheppersinstituut in Wetteren kan je vrijdagavond 24 januari spaghetti eten ten voordele van atlete Hanne Maudens.

“Het wordt dan ook een zeer belangrijk sportief jaar voor Hanne Maudens. Onze meerkampster heeft haar deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo als hoofddoel. Om Hanne en andere beloftevolle atleten te steunen wordt een spaghettifestijn georganiseerd. Dit is een organisatie van het team achter Hanne Maudens en de FEThrowers, de werpgroep van Vlierzele Sportief onder leiding van Filip Eeckhout”, zegt Paul Van Malderen, oud voorzitter van Vlierzele Sportief.

Iedereen is welkom vanaf 18 uur in de refter van het Scheppersinstituut, aan de Cooppallaan in Wetteren. Kaarten kosten 13 euro en 9 euro voor kinderen en zijn verkrijgbaar via spaghettifestijn@outlook.com.