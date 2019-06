Sp.a plus Wetteren luidt de alarmbel : treinreiziger letterlijk in de kou gezet Didier Verbaere

26 juni 2019

10u19 0 Wetteren Sp.a plus voerde actie aan het station van Wetteren tegen de gewijzigde dienstverlening van de NMBS. Ook op een bloedhete dag voelen ze zich letterlijk in de kou gezet.

“Het wijzigen van de openingsuren van de loketten van 5.45 uur tot 20 uur naar 6.15 uur tot 13.30 uur is een ingrijpende beslissing. De grote wachtzaal is enkel open als de loketten open zijn. En dus wordt de reiziger letterlijk buiten gezet. De extra wachtzaal richting Gent is al gesloten, het sanitair amper nog toegankelijk. Het personeel zal ingezet worden in andere stations. In tijden waarin ons land en onze gemeente kreunen onder de files is het beste alternatief een forse investering in het openbaar vervoer en haar dienstverlening”, zegt Bilal Bruggen van Sp.a plus.

“Voor Wetteren als centrumgemeente in de regio is een modern en goed uitgebouwd openbaar vervoer met bus en trein uitermate belangrijk. Een afbouw van de dienstverlening is voor ons onaanvaardbaar. We trekken dus aan de alarmbel en ijveren voor meer openbaar vervoer, uiterst klantvriendelijk en betaalbaar” aldus Bilal Bruggen

Aan het station van Wetteren werden pamfletten uitgedeeld en de partij zette dinsdagavond een motie van protest op de agenda van de gemeenteraad tegen de gewijzigde dienstverlening. Die werd unaniem door meerderheid en oppositie goedgekeurd. De gemeenteraad vraagt ook om de functie van het stationsgebouw te herbekijken als knusse wachtruimte en zelfs vergaderzaal.