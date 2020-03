Sociale Kruidenier Deelpunt krijgt 5.000 euro voor project met groenten cheques Didier Verbaere

07 maart 2020

13u48 0 Wetteren De Sociale Kruidenier Deelpunt aan de Oude Aardeweg in Wetteren kreeg zaterdagvoormiddag een cheque van 5.000 euro. Het geld werd tijdens de Warmste Week ingezameld door leerlingen van Sint-Lodewijk en het Sint-Gertrudis College en in CC Nova en de bibliotheek en zal gebruikt worden voor het project met groenten cheques.

In Wetteren werden onder meer pannenkoeken, snoep, CD’s en verzoeknummers verkocht ten voordele van Deelpunt. “Geld dat we goed kunnen gebruiken voor ons project gezond integreren. Wij verkopen groenten cheques aan onze klanten ter waarde van 5 euro en 7 euro, afhankelijk van het seizoen. Daarmee kunnen ze verse groenten en fruit aankopen op de markt. Zelf betalen ze maar 2 euro per cheque. Voor de rest zijn we afhankelijk van sponsors en milde giften want maandelijks verkopen we 320 cheques en op jaarbasis moeten we 15.000 euro zelf financieren”, zegt Luc De Mey van Deelpunt. De Sociale Kruidenier is gevestigd in de voormalige Christus Koningkerk.