Sociaal restaurant heropent met extra veiligheidsmaatregelen Didier Verbaere

12 juni 2020

16u22 1 Wetteren Het Sociaal Restaurant van het PWO, het Permanent Welzijns Overleg voor mensen met een beperkt inkomen, opende in de Molenstraat in Wetteren na drie maanden sluiting opnieuw de deuren. Elke vrijdag serveert de vereniging er een dagschotel aan een gunstig tarief.

“We heropenen onder de strengste voorwaarden. Al onze vrijwilligers dragen handschoenen en mondmaskers, we meten de temperatuur van de bezoekers en iedereen blijft op zijn eigen plaats zitten. Er is ook voldoende ontsmettingsgel voorhanden en het aantal plaatsen zijn beperkt door de nieuwe tafelschikking. We registreren ook alle contactgegevens en borden en bestek worden afgekookt op 70 graden”, zegt PWO voorzitter Lucia De Dycker. Zo’n 20 tal bezoekers tekenden vrijdagmiddag present.