Sociaal restaurant dicht? Dus levert PWO soep aan huis Didier Verbaere

17 april 2020

12u59 0 Wetteren Het Plaatselijk Welzijn Overleg (PWO) startte vrijdagochtend met een soepronde in Wetteren voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Vrijwilliger Jo brengt 25 liter soep aan huis bij 27 gezinnen.

Het PWO is een verenging voor mensen die het financieel minder breed hebben en in deze crisis extra hard getroffen worden. “Dankzij Welzijnszorg kregen we een extra subsidie van 500 euro die we nu gebruiken om soep te maken en extraatjes te geven aan de kinderen. Het sociaal restaurant zal waarschijnlijk nog tot eind mei gesloten blijven. Met deze soepronde willen we onze ‘klanten’ van het restaurant op vrijdag soigneren”, zegt PWO voorzitter Lucia De Dycker. Op het menu staan achtereenvolgens preisoep, tomatensoep, feestelijke aspergesoep naar aanleiding van 1 mei en kippensoep.

Vrijwilliger Jo Hemelsoet, een fervent fietser, brengt de soep in porties van 750 ml tot 3 liter met de fiets naar de gezinnen. “Ik wou me vooral nuttig maken in deze crisis en ik fiets nu ook dagelijks zo’n 100 kilometer”, lacht Jo. De soep is gratis en kan ook volgende weken besteld worden via info@pwo-wetteren.be en op 0496/96.02.64.