Smeulende sigaret zet karton in garage in brand Didier Verbaere

27 december 2019

16u11 0 Wetteren Een smeulende sigaret zorgde vrijdagnamiddag omstreeks 15.40 uur voor een klein brandje in de garage van een woning aan de Bloemluststraat 13 in Wetteren. Een doos met karton en papier vatte vuur maar er was geen schade.

Een bewoner had kort voordien een sigaret gerookt in de garage en zette de poort op een kier voor verluchting. Maar door de tocht waaide de smeulende sigaret weg en viel in een doos met papier en karton. Die vatte vuur en de brandweer werd gealarmeerd. Zij trokken de brandende doos buiten om te blussen. Er was verder geen schade