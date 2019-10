Sluikstorters zullen voortaan per kilo beboet worden : 137 geïdentificeerd in afgelopen jaar Nieuw reglement dinsdagavond op agenda gemeenteraad Didier Verbaere

08 oktober 2019

10u51 2 Wetteren De gemeente Wetteren past haar reglementen aan voor het opruimen van sluikstorten. Het afgelopen jaar kon de gemeente 137 sluikstorters identificeren aan de hand van persoonlijke gegevens in achtergelaten en gedumpt afval. Als een dader kan geïdentificeerd worden, zal deze een factuur per kilo en geleverde arbeid moeten betalen. Vandaag bedraagt de éénmalige opruimingskost 700 euro.

In de meeste gevallen is een sluikstort niet meer dan enkele zakjes huishoudelijk afval die in of naast een openbare vuilbak is gedropt. Af en toe gaat het om huisvuilzakken tot 60 kilo die in een gracht of veld worden gedumpt. Telkens wordt de minimum bijdrage van 700 euro doorgerekend. Maar dit komt niet overeen met de werkelijke kostprijs van de verwerking.

De gemeente Wetteren gaat nu de werkelijke kost aanrekenen. Per kilo afval in een gevonden sluikstort betaalt de overtreder 1 euro. Dat is vijfmaal de prijs van een normale ophaling in de gemeente. Een betrapte sluikstorter zal ook de personeelskosten en de kosten van vervoer en technische middelen moeten betalen. Ruimt de gemeente bijvoorbeeld twee zakjes huisvuil op dan zal een factuur opgemaakt worden van 211 euro voor het afval (1 euro), personeelskost (175 euro) en inzet bestelwagen (35 euro). Dat is een pak minder dan de huidige 700 euro maar uiteraard nog altijd een bom geld die hopelijk afschrikt. Ook sluikstorten in de natuur zal een overtreder nog steeds honderden euro’s kosten. Het nieuwe reglement staat vanavond op de agenda van de gemeenteraad. Die start om 19.30 uur op Rode Heuvel.

