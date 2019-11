Slotmarathon voor Rode Neuzen Actie op Gertrudis Didier Verbaere

29 november 2019

17u05 0 Wetteren Leerlingen, ouders en vrienden van de Sint-Gertrudis basisschool in Wetteren liepen vrijdagmiddag rondjes op een parcours in en rond de school als slothappening van de Rode Neuzen acties.

De Ouderraad zette zich dit jaar voor het eerst in voor de actie en organiseerde heel wat acties. Er werd een wensboom ingericht op de speelplaats, er was eens scholentour rond mentale weerbaarheid en Kindertheater Jeuk organiseerde een Kidsparty. Ondertussen werd ook geld ingezameld voor de slotmarathon. Per tien gesponsorde rondjes schenkt de Ouderraad een boek aan de school. Er komt een kleine bibliotheek in de school waar leerlingen tot rust kunnen komen en die kan gebruikt worden door de (zorg)leerkrachten om rustig te babbelen met de kinderen. De teller van de actie stond vrijdag om 16 uur op 2.000 euro.