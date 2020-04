Slechtvalken trekken zich niks aan van coronacrisis en worden fiere ouders van twee kuikens Didier Verbaere

16 april 2020

16u52 4 Wetteren Minstens twee inwoners van Wetteren trekken zich niks aan van de hele coronacrisis en zijn zelfs vrijwillig al wekenlang in quarantaine. Niet in hun kot, maar op hun nest. De slechtvalken werden ondertussen fiere ouders van twee kuikens.

Hoog en droog in de toren van de Sint-Gertrudiskerk van Wetteren zijn de slechtvalken donderdagmiddag mama en papa geworden van twee kuikens. Het koppel broedt al jaren in een nestkast van Natuurpunt en de gemeente. Op 8 maart legde mama slechtvalk er een eerste van vier eieren en twee daarvan zijn vandaag uitgekomen. Vermoedelijk volgen de andere kuikens snel. Slechtvalken zijn de snelste roofvogels ter wereld. In Wetteren broeden ze sinds 2014. Meekijken kan op https://webcam.wetteren.be.