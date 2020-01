Slechts lichtgewond na zware aanrijding met geparkeerde wagen Didier Verbaere

16 januari 2020

21u20 9 Wetteren Een jongedame raakte donderdagavond omstreeks 20.15 uur slechts lichtgewond bij een ferme aanrijding met een geparkeerde wagen op de Smetledesteenweg in Wetteren. Ze werd ter plaatse verzorgd en kon met haar ouders huiswaarts. Beide wagens moesten worden getakeld.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van huisnummer 204. Een jongedame reed met haar Fiat 500 vanuit Smetlede richting Wetteren. In een flauwe bocht verloor ze de controle over het stuur. Vermoedelijk door een klapband. Ze ramde daarbij een geparkeerde Citroën. Door de klap vloog deze enkele meters achteruit. Bij beide wagens brak het wiel af en was er heel wat blikschade. Ze moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plaatse om de brokken op te ruimen.