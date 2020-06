Skatepark wordt voor opening nog hersteld Didier Verbaere

24 juni 2020

15u25 0 Wetteren De De schade aan het skatepark in Wetteren zal door de aannemer voor de opening van 11 juli worden hersteld. De ruwheden in het beton zijn geen gevolg van het vullen van de kom met opgepompt grondwater.

“Maar die schade was er al voor we de kom vol water lieten lopen met opgepompt grondwater. De oneffenheden in het beton kwamen er tijdens het gieten door opborrelend grondwater. We kenden het probleem en de aannemer is op de hoogte. Alles zal hersteld zijn voor de opening”, zegt schepen Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren).