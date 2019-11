Sinterklaasontbijt voor vlinderkindje Lewys Didier Verbaere

07 november 2019

12u28 0 Wetteren De mama en papa van Lewys leveren op zondag 10 en maandag 11 november een sinterklaasontbijt aan huis in de regio Wetteren ten voordele van de Vzw Boven de Wolken en het Berrefonds.

“Op 19 juni sloeg het noodlot toe en overleed Lewys. Ondanks al het verdriet hebben we heel veel mooie herinneringen dankzij de vrijwilligers van vzw Boven de Wolken die bij ons hele mooie foto’s zijn komen maken van ons klein liefdevol gezinnetje”, aldus het gezin.

Ze organiseren een Lewys sinterklaasontbijt dat aan huis wordt geleverd. De opbrengst gaat naar Boven de Wolken & vzw Berrefonds. “Zodat er ook een kans is voor andere sterrenouders om toch ook nog de laatste herinneringen van hun gezinnetje te kunnen vast leggen.”

Volwassenen betalen 12 euro en kinderen 8 euro. Bestellen kan bij Dany’s Friethoek, Koffie- en wijnbar Marie, Resto Mont Blanc en Markt 17 in Wetteren en Het Krantenbaggetje in Wichelen. Of via 0498/54.17.23.