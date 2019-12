Sinterklaas bouwt nog snel laatste feestje in café Den Dries voor zware werkweek Didier Verbaere

30 november 2019

22u27 0

Voor Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten staat de zwaarste werkweek van het jaar voor de deur. Dus bouwde de kindervriend na een zware werkdag van handjes schudden in een warenhuis, een feestje in café Den Dries in Wetteren waar hij was uitgenodigd op de voorstelling van de kandidaten Prins Carnaval. Kwestie van de batterijen nog eens goed op te laden.