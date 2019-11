Sint-Maarten Feest en lampionnentocht in Massemen Didier Verbaere

05 november 2019

10u23 8 Wetteren In de Sint-Martinusparochie van Massemen wordt Sint-Maarten gevierd op 11 november. Dan wordt de kindervriend om 16 uur in de kerk ontvangen.

In de Kerk van Massemen wordt Sint-Maarten om 16 uur verwacht. Iedereen is er welkom. Nadien kunnen ze er lampionnen (met ledverlichting) in elkaar knutselen want aansluitend is er een lampionnentocht van zo’n 3,5 kilometer in Massemen. Aan de bewoners langs de tocht wordt gevraagd om de tuin te verlichten. Je kan ook koekjes bakken en uitdelen aan de kinderen die passeren. Om 18 uur wordt een groot Sint-Maartensvuur aangestoken op het scoutsterrein aan het dorp.

De legende van Sint-Maarten

Sint-Maarten werd als Martinus waarschijnlijk in 316 geboren en was soldaat in het Romeinse leger. In Gallië (Frankrijk) ontmoette hij aan de poort van de stad Amiens een halfnaakte bedelaar. In plaats van een aalmoes gaf Martinus hem de helft van zijn rode legermantel om hem te kleden en te verwarmen. Volgens de legende was die bedelaar Jezus zelf. Later liet Martinus zich dopen en stapte uit het leger. In 371 werd hij door de inwoners van Tours tot bisschop gekozen. In 397 stierf hij en werd op 11 november begraven.

Het uitdelen van cadeautjes aan kinderen stamt af uit deze legende. Arme kinderen moesten bedelen in de winter op zoek naar eten en kledij. Ze gebruikten daarbij lantaarns omdat er geen straatverlichting was. De lampionnentocht in Massemen verwijst hiernaar.