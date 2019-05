Sint Lodewijk wuift testkaravaan uit Didier Verbaere

13u50 0 Wetteren De voorbije drie weken konden 104 medewerkers van Sint-Lodewijk gratis een alternatief vervoersmiddel uittesten via de Testkaravaan, een project van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het project werd deze middag feestelijk uitgewuifd door de school voor jongeren en volwassenen met een beperking. Het personeel kon er ook intekenen op een alternatieve groepsaankoop voor een elektrische fiets bij Velektro.

De Testkaravaan bestaat onder meer uit 42 elektrische fietsen, 8 speed pedelecs, 5 plooifietsen, 3 fietskarren, 3 elektrische bakfietsen, een aanbod van Trapido, Max Mobiel en Blue Bike. “Met mobiliteitsprojecten zoals de Testkaravaan wil het Provinciebestuur werknemers inspireren om te kiezen voor duurzame verplaatsingen voor hun woon-werkverkeer”, zegt gedeputeerde voor mobiliteit Riet Gillis.

In totaal werden op twee fietskarren na, alle testvoertuigen gebruikt. De deelnemende personeelsleden leverden vandaag hun voertuig in maar kregen ook informatie over de aankoop of leasing van een elektrische fiets. De school doet hiervoor een beroep op Velektro, een winkel uit Gent. “Als vzw mogen we immers geen extra legale voordelen toekennen aan de medewerkers. Daarom gingen we op zoek naar een alternatief", zegt Eline Huttener van Sint-Lodewijk.

“Velektro zorgt voor een verkoop op maat en zorgt ook voor het onderhoud gedurende gedurende drie jaar. Het is een soort van leasing onderhoud aan voordelige tarieven”, legt Erkan Arslan van Velektro uit. Heel wat personeelsleden zijn alvast geïnteresseerd om een de wagen vaker te laten staan voor de rit naar school.