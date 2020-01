Sint-Lodewijk verhuurt voortaan de OxVan in Oost-Vlaanderen Didier Verbaere

16 januari 2020

15u53 24 Wetteren Leerlingen van het Buitengewoon Secundair Onderwijs van Sint-Lodewijk in Wetteren zijn voortaan verantwoordelijk voor het beheer en de verhuring van de nieuwe OxVan van Oxfam Wereldwinkels. Er zijn in Vlaanderen nu reeds drie omgebouwde caravans (‘Vans’) die ingezet worden als mobiele Fair Trade bar en promotiewagen. Ook in West-Vlaanderen en Limburg rijdt er eentje rond. En binnenkort ook in Antwerpen.

De derde OxVan, een tot mobiele drank- en eetstand omgebouwde caravan, krijgt haar uitvalsbasis in Wetteren, op de campus van Sint-Lodewijk. Verenigingen en organisaties uit Oost-Vlaanderen kunnen vanaf nu de OxVan, gevuld met een waaier aan fairtrade producten, inschakelen op evenementen, festivals, jaarmarkten en andere feesten. Een groep leerlingen uit BuSO Sint-Lodewijk zal de reservaties van de OxVan opvolgen onder toeziend oog van hun leerkrachten. Samen met enkele vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkels uit Wetteren en Laarne.

Het was Oxfam vrijwilliger Lieve Vervaet, secretariaatsmedewerker op het BuSO, die de OxVan naar de school haalde. “Met dank aan de directie die de nodige ruimte voor stalling ter beschikking stelt. Via deze samenwerking doen onze leerlingen praktijkervaring op. Omwille van hun motorische beperking is het niet altijd evident om voldoende stageplaatsen te vinden. Via de OxVan kunnen ze nuttige taken uitvoeren en zich zo van bij ons op het terrein ten dienste stellen van de samenleving”, zegt Lieve.

Opleiding

Michiel Bleus, regiocoach Oxfam-Wereldwinkels: “Naast het promoten van onze producten is deze van ook een educatief middel om onze strijd voor eerlijke handel tot bij de mensen te brengen. En met deze samenwerking dragen we bij tot de opleiding van deze groep studenten.” Wie de OxVan wil huren of inzetten als promowagen, betaalt een vergoeding van 50 tot 100 euro. Info en reservaties via www.oxvan.ovl@gmail.com.