Sint-Gertrudiskerk in 30.000 Lego-blokjes staat te koop voor 6.950 euro Didier Verbaere

17 oktober 2019

15u32 0 Wetteren De Sint-Gertrudiskerk in Wetteren staat te koop. Niet het stenen gebouw op de Markt maar een exacte replica in 30.000 Lego-blokjes. Het is de blikvanger van de beurs van Brick Planet op 2 en 3 november in expo Gowalt.

Zaakvoerder Eric Debachere opende zijn Lego store in juni 2013 in de Moerstraat in Wetteren. Het is de enige onafhankelijke Lego-zaak in Vlaanderen met een immens aanbod aan Lego-sets, onderdelen en figuurtjes. Zelfs prins Laurent en zijn zoon Nicolas zijn er vaste klanten.

Op de beurs in Gowalt verzamelen Lego-liefhebbers en -verkopers uit het hele land. “We voorzien ook drie eilanden waar de kinderen of andere bezoekers kunnen bouwen met Lego- en Duplo-stenen”, zegt Eric.

Urenlang heb ik foto’s en plannen en de kerk zelf bestudeerd om alles nauwgezet op schaal na te bouwen Eric Debachere

Op de 3de editie van Planet Brick Event wordt de Sint-Gertrudiskerk van Wetteren de blikvanger. Maandenlang bouwde Eric aan een perfecte kopie van de kerk. “We baseerden ons op de originele architecturale plannen die in de jaren 70 teruggevonden werden. De replica is gebouwd op een schaal van 1 op 150. Een knipoog naar de 150ste verjaardag van de Sint-Gertrudiskerk. Urenlang heb ik foto’s en plannen en de kerk zelf bestudeerd om alles nauwgezet op schaal na te bouwen”, zegt Eric. Het resultaat is een Lego-pronkstuk met 30.000 stenen van 1,5 meter hoog en 1,2 meter diep. De kerk wordt op de beurs te koop aangeboden. “Ze staat te koop aan 6.950 euro. Dat is de officiële prijs van 60 kilogram Lego-onderdelen zonder werkuren. Die krijg je er gratis bij. Vinden we geen koper dan breek ik de kerk af en gebruiken we de stenen voor een volgend project”, besluit Eric.

De beurs is open op zaterdag 2 november van 10 tot 18 uur en zondag 3 november van 10 tot 17 uur. Inkom bedraagt 2 euro en is gratis voor kinderen tot 6 jaar.