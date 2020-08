Showbizz Bart en Dominique Van Malder presenteren Blokbusters vanuit hun radiocaravan in de Roosbroekwijk Didier Verbaere

19 augustus 2020

Wetteren Productiehuis CirQ uit Gent streek vanavond met Blokbusters neer in de Roosbroekwijk in Wetteren. Blokbusters is een mobiele radiostudio naar analogie van Radio Gaga waarin Dominque Van Malder en Joris Hessels met hun mobiele radiostudio op verschillende locaties radio maakten. In Wetteren nam Showbizz Bart plaats naast Van Malder in de radiocaravan.

Met ‘Blokbusters’ trekken de radiomakers gedurende de zomer doorheen Vlaanderen om bewoners van sociale wijken en woonblokken een hart onder de riem te steken. In deze coronatijden hebben zij het namelijk niet altijd even makkelijk. Samen met CC Nova, de bibliotheek, Sociaal Huis en Eigen Dak zend CirQ woensdagavond uit in de Roosbroekwijk.

Presentatoren van dienst Dominique Van Malder en Showbizz Bart luisterden in hun witte pak mét beveiligingsbril, gewapend met veiligheidslinten en bijhorende ontsmettingsflessen op een veilige manier naar de noden van de buurt. Bewoners mochten er plaatjes aanvragen, hun talenten tonen, een verhaal vertellen of de groeten doen. Zo vertelde Magda hoe ze de lockdown had doorstaan met haar wekelijkse corona-aperitief-momentjes met drie alleenstaande vrouwen in de wijk. De uitzending werd ook live uitgezonden op de lokale zender Accent en live gestreamd op internet.