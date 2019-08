Schrijfster Ruth Verstraeten lanceert tweede boek ‘De Kindervleesfabriek’ met pensenkermis in tuin bibliotheek Didier Verbaere

07 augustus 2019

16u05 3 Wetteren Met een kinderfeestje en pensenkermis in de tuin van de bibliotheek van Wetteren hebben schrijfster Ruth Verstraeten en illustratrice Eva Mouton woensdagnamiddag hun tweede boek ‘De ‘Kindervleesfabriek’ gelanceerd.

Na ‘Tante Teefje’ in 2017 brengen Ruth Verstraeten uit Wetteren en illustratrice Eva Mouton uit Gent hun tweede kinderboek op de markt. ‘De Kindervleesfabriek’ is een spannend verhaal vol humor. Opnieuw zorgt de rijmvorm van Ruth voor een ritmische vaart en een vlotte leesbaarheid. Ideaal voor kinderen vanaf vier jaar. “Het boek gaat over Korneel. Korneel-ik-eet-niet-veel. Alles wat moeder hem voorzet, smaakt én ruikt naar vuilnisbelt. Zijn moeder is stilaan radeloos en dreigt ermee Korneel weg te sturen naar de kindervleesfabriek”, licht Ruth een tip van de sluier op.

Ruth Verstraeten is in het dagelijkse leven knutseljuf (BLO) en deelde 3 jaar lang als Knutsel Kaztaar op VTMKZOOM haar knutselgeheimen met groot en klein. Intussen houdt ze ook haar eigen knutselatelier open in Wetteren, Studio Flamingo, waar ze meermaals per week creatieve feestjes, workshops en knutselkampen organiseert. Eva is illustrator en cartoonist. Ze verwierf bekendheid door haar getekende column Eva’s gedacht en groeide op in een creatief nest met een beeldhouwende vader en een fotograferende moeder.

Hoe het verhaal afloopt kan je lezen in het nieuwe boek dat werd uitgegeven bij Standaard Uitgeverij. Ook te koop op www.stufla.be en www.evamouton.be.