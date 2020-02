Schouw ontploft door gasbel enkele uren na onderhoud van verwarmingsketel Didier Verbaere

25 februari 2020

16u27 1 Wetteren Een schouw op het dak van een woning aan de Oordegemsesteenweg 234 in Massemen is dinsdag om 15.20 uur ontploft door een gasophoping na een onderhoud van de verbrandingsketel. Er was geen schade binnenin de woning. De brandweer kwam de schouw afbreken.

Omstreeks 15.20 uur weerklonk een enorme knal in de wijk Kortenbos in Massemen. Door een ophoping van gas ontplofte de schouw op het dak van de woning van Sofie Van Hyfte. De verwarmingsketel op stookolie was dinsdagochtend gereinigd en geïnspecteerd. Door het onderhoud hadden oliedampen een gasbel gevormd in de rookpotten bovenin de schouw. Toen de bewoonster de verwarming deze namiddag weer aanzette, ontplofte de gasbel.

“Het was een enorme knal. Door de ontploffing vloog onze kat zelfs tegen het raam van de veranda”, zegt bewoonster Sofie. De schade bleef beperkt tot de schouw zelf. In de woning bleef alles intact. Maar de gemetste schouw dreigde wel in te storten. De brandweer haalde ze met de ladderwagen van het dak.