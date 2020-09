Schooljaar op Mariagaard start Corona-proof Didier Verbaere

01 september 2020

13u13 0

Op Mariagaard in Wetteren werden de eerstejaars op de eerste schooldag verwelkomd met een ontbijt en een eerste kennismaking. Ook het gebruik van de laptops in de klas werd alvast ingeoefend want ook die worden na elke les helemaal ontsmet.