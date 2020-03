Scheppersinstituut maakt 9.000 extra beschermende maskers voor zorgverleners: “Extra folie is altijd welkom” Didier Verbaere

25 maart 2020

13u19 43 Wetteren In het Scheppersinstituut in Wetteren worden 9.000 extra beschermende maskers geproduceerd voor het medische personeel van ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuisverplegers. “Met dit masker dat boven het mondmasker wordt gedragen, zijn de zorgverleners extra beschermd”, zegt Raimond De Valck, technisch coördinator van de school.

Vrijwilligers van het personeel en de leerkrachten van de technische school zijn woensdag gestart met de handmatige productie van 9.000 beschermende mondmaskers voor het verzorgend personeel uit de regio. “We beschikken op school over twee gespecialiseerde lasercutters waarmee we heel nauwkeurig harde folie kunnen snijden. Die stevige drukkersfolie is een schenking van drukkerij Bultinck uit Wetteren. Het ontwerp kregen we van onze collega’s van het VTI in Deinze”, zegt Raimond De Valck.

Het masker is bedoeld om boven het mondmasker te dragen en biedt extra bescherming tegen hoestende patiënten in het ziekenhuis of klanten van de thuiszorg. “We hopen op enkele dagen tijd 9.000 maskers te maken en te verdelen. Maar extra folie of materiaal voor de productie is nog steeds welkom. Dan blijven we gewoon verder produceren”, besluit Raimond.