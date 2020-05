Scheppers draait vrijdag al proef voor nieuwe eerste schooldag maandag: “We willen onze gasten een zinvol en mooi einde van het schooljaar bezorgen” Didier Verbaere

14 mei 2020

17u50 0 Wetteren De scholen heropenen maandag de deuren voor bepaalde studiejaren in het lager en secundair onderwijs. In het technisch instituut Scheppers aan de Cooppallaan mogen de leerlingen vrijdag al komen proefdraaien.

Scheppers is er in elk geval klaar voor om vrijdag 260 leerlingen van het 6de en 7de jaar te ontvangen. Aan het onthaal staat plexiglas tussen de medewerkers en de leerlingen en aan elke ingang van de school staan karren met ontsmettingsgel. “We openen slechts drie ingangen van de school en voerden een circulatieplan in. Aan elke ingang kunnen de gasten hun handen ontsmetten voor ze de school binnenkomen”, zegt afgevaardigd bestuurder Armand De Lepeleire van Scheppers. De veiligheidscoördinators voeren ondertussen een inspectieronde uit om de laatste pictogrammen aan te brengen op muren en op de grond.

“Voor elke leerling is er ook een pakket mondmaskers voor elke dag dat ze les hebben. We hebben er zesduizend besteld. Ook is elk lokaal voorzien van ontsmettingsgel en een spray om tafels, stoelen en deurklinken te reinigen. De klassen zijn groot genoeg en onze grootste klas telt slechts 14 leerlingen. De pauzes worden gespreid genomen en de leerkracht zal toezien op de afstandsregels. Deze laatste anderhalve maand school moet voldoende zijn om hun eindwerken af te ronden en het schooljaar toch nog in schoonheid te eindigen”, zegt Armand De Lepeleire.

Examens worden niet meer georganiseerd maar de evaluatie zal gebeuren op basis van de resultaten van voor 13 maart. “En op 2 juni halen we ook de 170 leerlingen van het 2de, 3de en 4de BSO opnieuw naar school. Het zal raar zijn om op halve capaciteit te draaien, maar we zijn er klaar voor”, besluit Armand.

Hygiënische sluis

Ook bij zijn collega’s van Mariagaard aan de Oosterzelesteenweg kijken ze uit naar de heropening. “Heel wat klassen zijn ontdubbeld en elk omgedoopt tot een zogenaamde contactbubbel. Bij iedere bubbel hoort een eigen lokaal, een aparte route van en naar dit lokaal en een afgebakende buitenruimte. Bij de optimaal gespreide aankomst- en vertrekuren door de speciaal ingerichte sluis aan het onthaal doorloopt elke leerling, leerkracht en medewerker telkens een hygiënische procedure”, zegt Hilde Smet van Mariagaard.

Een voorraad van vijftig recent aangekochte laptops konden we in bruikleen geven aan de leerlingen. Het project stond in de steigers voor volgend schooljaar maar is vervroegd op gang getrokken Hilde Smet van Mariagaard

Het afstandsleren zorgde ook voor een versnelde opstart van het laptopproject van de school. “Het project stond in de steigers voor volgend schooljaar maar is vervroegd op gang getrokken. Een voorraad van vijftig recent aangekochte laptops konden we in bruikleen geven aan de leerlingen. Zo tekenden via de site laptopproject.mariagaard.be de voorbije weken al maar liefst honderd leerlingen in voor de aankoop of huurkoop van een eigen laptop met digitale pen, identiek aan die van de leerkrachten. En we willen ten slotte ook Trianval (sociaal maatwerkbedrijf, red.) en Luc De Maesschalck bedanken voor de recente en broodnodige signalisatie op het terrein en het Scheppersinstituut Wetteren voor de faceshields of transparante gezichtsbeschermers.”