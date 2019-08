Savas Mochidis (Open Vld) vraagt aanpassing reglement huisvuilophaling Didier Verbaere

29 augustus 2019

23u33 2 Wetteren Raadslid Savas Mochidis (Open Vld) vraag een aanpassing van de reglementen in Wetteren voor de ophaling van huisvuil en het uitschrijven van GAS boetes.

De Open Vld fractie was anderhalf uur voor zijn vraag reeds opgestapt maar raadslid Savas Moschidis keerde op zijn stappen terug. “Uit respect voor mijn kiezers en mijn collega’s in de gemeenteraad”, zegt Savas. Het leverde hem een applausje op van de gemeenteraad. Savas stelt zich vragen over de peperdure boetes voor sluikstorten.

“Heel wat inwoners kregen de laatste maande een peperdure GAS boete van 700 euro voor sluikstort omdat ze hun huisvuil te vroeg buitenzetten”, legt Savas uit. “Soms gebeurt dat noodgedwongen omdat ze in ploegen werken of op reis vertrekken. Daarom pleiten we voor redelijkheid. Wie een eerste overtreding maakt, zou een vermaning moeten krijgen. Bij een tweede overtreding mag gerust een kleine GAS boete worden uitgeschreven. Wie hardleers is moet de volle pot betalen”, stelt Savas voor. “Ook in de zomer moeten inwoners steeds terecht kunnen in het containerpark met de gele huisvuilzakken. En de gemeente mag ook het goeie voorbeeld geven en meer vuilnisbakken voorzien op haar eigen openbare domein”, besluit Savas.

Nieuw reglement

“De boetes van 700 euro zijn geen GAS boetes maar een belasting die we aanrekenen aan overtreders om de kosten van het ruimen te betalen”, legt Piet uit. “We werken aan een nieuw reglement waarbij het bedrag van de belasting de reële kostprijs van de opruiming zal benaderen”, belooft Piet. Hij wil ook meer camera’s inzetten om sluikstorters te betrappen. “En ook de idee om huisvuil naar het containerpark te brengen”, wordt bekeken.