Sanering stationsomgeving kan nog tijdje duren: “De komende maanden dwarrelen nog asbestdeeltjes neer uit bomen en struiken” Didier Verbaere

27 augustus 2020

22u39 0 Wetteren Het lokaal bestuur van Wetteren riep donderdagavond een algemene gemeenteraadscommissie samen om het verloop en de stand van zaken mee te delen na de zware brand en de asbestverspreiding aan de stationsbuurt. Op 11 juli brandde een beschermde schutterstoren achter Café Lemon Bar volledig uit. Daarbij kwam een aanzienlijke hoeveelheid asbest vrij.

Door de brand aan de toren, vatten ook twee aanpalende panden en een gebouw aan de overkant van het Stationsplein vuur. De schade was enorm en het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. De toren was bezet met asbesthoudende platen en het kankerverwekkende asbest kwam terecht in een grote zone aan het Stationsplein en ten zuiden ervan.

Drie zones

“We deelden de zone op in drie perimeters. Een rode zone waar niemand zonder beschermde kledij mocht komen. Een gele zone die vrij zwaar vervuild was en een blauwe zone waar in mindere mate asbest werd teruggevonden”, legt asbestdeskundige Peter Diepers van Plan D uit. Hij werd tijdens de brand aangesteld als deskundige op het terrein en houdt zich bezig met de sanering van het gebied. In de weken na de brand werd het openbaar domein van straten en perrons, wagens van geparkeerde auto’s en daken van de woningen gereinigd.

Asbestveilig

De gemeente nam hierin het voortouw en stelde een gespecialiseerde firma aan om de klus te klaren. Het gebied is ondertussen asbestvrij verklaard. “Asbestveilig is een betere omschrijving. Want de komende weken en maanden zullen nog asbestdeeltjes neerdwarrelen uit struiken en bomen. Maar er is geen gezondheidsrisico meer. Je moet al 25 jaar aan zeer hoge dosissen blootgesteld worden om een asbestgerelateerde ziekte te krijgen. Er was ook geen enkel gevaar voor de gemeentearbeiders die er op zaterdag en zondag aan het werk waren”, stelt Diepers gerust. “De rode zone achter het getroffen café werd ondertussen afgedekt en ingekapseld in afwachting van een grondige sanering. In de gele zone gaan we nog enkele maanden periodiek toezicht houden en stalen nemen. Maar de private tuinen en daken moeten door de eigenaars of bewoners worden opgeruimd. Ze nemen hiervoor best contact op met hun brandverzekering”, zegt Diepers.

Van wie is de toren en wie is aansprakelijk?

Tijdens de vragenronde werd opnieuw gepolst naar wie nu de eigenaar is van de toren. “Volgens het kadaster is dat de Belgische staat nadat eigenaar Brouwerij Haacht afstand deed maar zij betwisten dat via de Raad Van State. Tot op heden beschouwen wij hen als eigenaar”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V). “Ondertussen is er een kortgeding voor de rechtbank aangespannen door een aantal verzekeringsmaatschappijen. De rechtbank zal begin december uitspraak doen wie aansprakelijk is voor de brand en de schade”, aldus Pardaen.

In februari maande de gemeente de Belgische staat ook aan om de toren in te pakken en dringende werken uit te voeren. Bij de voorjaarsstormen kwamen regelmatig asbestplaten naar beneden. “De tijd heeft ons ingehaald en had de toren ingepakt geweest dan was het inferno misschien nog groter geweest”, aldus Pardaen. Wat er met het skelet gaat gebeuren, zal de uiteindelijke eigenaar moeten beslissen. De gemeente betaalde ondertussen zo’n 100.000 euro aan saneringskosten in de buurt. Ook dat geld zal op de verantwoordelijke worden verhaald.

Lessen

“En er zijn ook lessen getrokken uit deze brand. Zo gaan we voortaan BE-Alert (het waarschuwingssysteem van de overheid, red.) sneller activeren en niet meer wachten tot het coördinatiecomité is samengesteld. De beslissing ligt voortaan bij de burgemeester. En we gaan ook sneller standaardberichten sturen bij incidenten”, zegt departementsdirecteur ondersteuning Anke Versonnen.