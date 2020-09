Rustige start van voorverkoop in Cultureel Centrum Nova Didier Verbaere

03 september 2020

03 september 2020

In tegenstelling tot voorgaande jaren stonden er donderdagavond geen lange rijen wachtenden voor de voorverkoop van het nieuwe seizoen van Cultureel Centrum Nova.

Er konden vandaag enkel tickets voor de voorstellingen van september en oktober worden aangekocht en waarschijnlijk boekten de meeste mensen gewoon thuis online. Ook het seizoen ziet er iets anders uit dan normaal. De meeste stand-up-comedy voorstellingen zijn geannuleerd omdat heel wat shows, wegens gebrek aan try-outs in het voorjaar, niet klaar zijn of omdat de artiesten weigeren te spelen voor een beperkt publiek. Nochtans kan er met de nieuwe 1 meter afstandsregel 200 man in de theaterzaal van CC Nova. Populaire artiesten zoals Raymond van het Groenewoud en Johan Verminnen ook twee shows per dag om zoveel mogelijk publiek de kans te geven erbij te zijn. Info op www.ccnovawetteren.be.