Rukwinden vellen enkele bomen in Wetteren maar schade blijft beperkt Didier Verbaere

29 maart 2020

19u12 46 Wetteren Enkele zware rukwinden velden zondag wat bomen in Wetteren maar de schade bleef overal gelukkig beperkt.

In de Kleine Smetledestraat in Wetteren brak een vijftig jaar oude treurwilg af en mistte op een haar een vakantiehuisje. En ook de oude muur rond het terrein van Ajinomoto Bio Pharma moest eraan geloven toen een boom neerviel. De brandweer van Wetteren ruimde de schade op en zaagde de gevallen bomen in blokken.