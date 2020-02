Ruim 300 supporters, 16 goals en 2.000 euro voor goed doel in voetbalderby van Wetterse cafés Den Eeminck is de ploeg van ‘t stad Didier Verbaere

01 februari 2020

19u05 66 Wetteren In Sporthal De Warande in Wetteren daagden zaterdagavond ruim 300 supporters op voor ‘Dé voetbalderby’ van de Wetterse caféploegen tussen De Beurs en Den Eeminck. De match leverde 16 doelpunten en vooral 2.000 euro op voor het G-Voetbal. De Beurs, die de partij verloor, heeft al een terugmatch aangekondigd in 2021.

Cafébazen Mattias en Steven daagden elkaar uit voor een sportief onderonsje om voor eens en altijd uit te maken welke klanten het best uit de voeten kunnen. In De Warande daagden zo’n 300 supporterende klanten op. “Meer dan op een thuismatch van ons eigen RFC Wetteren”, lacht RFC-voorzitter Walter De Craecker.

Het resultaat was een match op het scherp van de snee waarbij elke ploeg haar beste klanten in de strijd gooide. Ongeacht of ze konden voetballen of niet. Bij de rust stond De Beurs al met forfaitcijfers in het krijt. Maar de gemengde ploeg van Mattias herpakte zich en kwam tot 6-3 terug in een hoogstaande pot voetbal met laaghangende bierbuikjes. Uiteindelijk moest De Beurs zijn meerdere erkennen en verloor de ploeg met 11-5. Maar er komt een revanchematch.

2.000 euro voor G-voetbal

Het uiteindelijke doel van deze partij was geld inzamelen voor het G-Voetbal voor mensen met een beperking. Met de verkoop van steunkaarten, sponsors en de wedstrijdbal en de verkoop van hotdogs tijdens de match werd een mooie som van 2.000 euro opgehaald. En deelnemen blijft belangrijker dan winnen.