Ruim 2.000 bezoekers voor wekelijkse boerenmakt op zondag Didier Verbaere

24 mei 2020

15u14 0

Wetteren De wekelijkse zondagsmarkt in Wetteren lokte ruim 2.000 bezoekers. Door de coronacrisis verhuisde de markt met groeten, fruit, voedingswaren en bloemen naar de parking van het station.

De wekelijkse boerenmarkt in Wetteren is één van de oudste in de regio en lokt wekelijks heel wat volk naar het Felix Beernaertsplein. Door de crisis werd deze georganiseerd op de openbare parking aan het station vlakbij. Deze is groter dan het vertrouwde plein en ook makkelijker af te sluiten. Er mochten slechts 200 bezoekers gelijktijd langs de kramen flaneren. Dat zorgde voor een aangename en gezellige drukte met voldoende afstand.

“We draaien door de beperkingen op zo'n 70 procent van onze normale omzet, maar we zijn zeker tevreden over de opkomst", klonk het bij heel wat marktkramers.