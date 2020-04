Royal Football Club Wetteren viert 100ste verjaardag met boek Didier Verbaere

17 april 2020

15u50 0 Wetteren Royal Football Club Wetteren, met stamnummer 95, viert op maandag 20 april haar 100ste verjaardag. Het boek 100 jaar stamnummer 95, met de geschiedenis van de oudste voetbalclub van Wetteren, is net van de persen gerold en te koop.

“Nu we toch nog altijd in ons ‘kot’ moeten blijven, is dit boek met 450 bladzijden ontspannende lectuur en honderden foto’s misschien wel een welgekomen gast”, zegt Klem De Gussem, één van de auteurs van dit naslagwerk.

Ter gelegenheid van het jubileum schreven RFCW bestuursleden Klem De Gussem en Richard Goossens, een boek. “Je vindt er alle uitslagen en rangschikkingen van 1920 tot en met 2020, allerlei overzichten, heel wat leuke anekdotes, verhalen en verslagen, geïllustreerd met honderden foto’s”, zegt Klem.

Normaal gezien was er een feestelijke lancering voorzien maar door de coronamaatregelen kon dit uiteraard niet. Maar je kan het boek wel aankopen aan 35 euro in de vier krantenwinkels van Wetteren: ’t Centrum en Nissens, De Linde in Massemen en Briek’s krantenboetiek in Ten Ede. Bij Slagerij Fack in Ten Ede en Bakkerij De Winter in Overschelde. “En na de versoepeling van de maatregelen ook in de lokale horeca”, besluit Klem.