Rotary schenkt laptops aan minderbedeelde gezinnen Didier Verbaere

22 april 2020

16u59 0 Wetteren Serviceclub Rotary Wetteren heeft woensdagmiddag 42 gloednieuwe laptops geschonken aan het Huis van het Kind. Deze worden zo snel mogelijk verdeeld onder minderbedeelde gezinnen. De aankoop kostte de club zo’n 20.000 euro.

Alle scholen zijn ondertussen overgeschakeld op thuisonderwijs achter de computer. Maar voor minderbedeelde gezinnen is dat geen evidentie. Sommige beschikken zelfs niet eens over een computer. Rotary Club Wetteren kocht daarom 42 gloednieuwe laptops aan bij Nico De Mey van ACS computers en schenkt ze aan het Huis van het Kind.

“Er doemde een scenario waarbij minderbedeelde gezinnen hun kinderen tussen de mazen van het onderwijsnet zouden glippen en waarbij we voeling en contact zouden verliezen met een zwakke schakel in onze maatschappij. Rotary Wetteren vind het een plicht om elk kind een gelijkwaardige kans op onderwijs te kunnen ondersteunen. De nood werd tijdens de Paasvakantie proactief in kaart gebracht en er bleek gebrek aan 42 computers om de opstart van het thuisonderwijs te garanderen voor alle lagere schoolkinderen in Wetteren. Daarom kochten wij deze aan. Op die manier steunen we ook onze lokale middenstand”, zegt Duncan Verstraeten van Rotary Club Wetteren.

De club betaalden zo’n 20.000 euro voor de aankoop. Al hun projecten worden gefinancierd door de opbrengsten van de jaarlijkse wijnverkoop die terug plaats vindt op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020. “Na deze crisis blijven de laptops ter beschikking van het Sociaal Huis om deze verder te gebruiken binnen de hulpbehoevende gezinnen, als ondersteuning van thuisonderwijs of voor de taalklassen.”