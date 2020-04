Rotary schenkt 1.000 mondmaskers aan zorgverleners Didier Verbaere

06 april 2020

15u03 0 Wetteren Serviceclub Rotary Wetteren schonk maandagnamiddag 1.000 hoogwaardige (FFP2 en N95) mondmaskers aan de zorgverstrekkers uit de regio. Ze worden verdeeld aan thuisverplegers, woonzorgcentra en andere zorgverleners.

“De helft wordt verdeeld onder de Vesalius huisartsenkring in Wetteren, Laarne, Wichelen, Merelbeke, Lochristi, Melle en Destelbergen. Zij bezorgen deze op hun beurt aan de (thuis)verplegers. Ook de RVT’s van Sint-Jozef, Schelderust en in Melle, Sint-Lodewijk en campussen Diepenbroek en Den Binder en de lokale tandartsen en een plaatselijk radiologiecentrum zijn niet vergeten”, zegt voorzitter Tristan Dhondt.

“In deze bizarre tijden is het voor de lokale gezondheidswerkers niet eenvoudig om aan het broodnodige beschermingsmateriaal te geraken. Zeker als het de respiratoire mondmaskers betreft voor de zorgverstrekkers in de eerste lijn”, zeggen Luc Veramme en Tristan D’Hondt van Rotary Wetteren.

“Maar dezelfde hoogdringendheid is er bij dokters en specialisten, thuisverplegers en personeel van rust- en verzorgingstehuizen waar besmetting is vastgesteld. Net als bij tandartsen, apothekers die de besmetting hebben opgelopen maar toch operationeel moeten blijven, kinesisten en radiologen met dringende behandelingen.” De maskers werden maandag overhandigd aan het triagecentrum in de Colmanstraat in Kalken. “De financiering van deze en andere schenkingen en sociale projecten, wordt mogelijk gemaakt met de jaarlijkse wijnverkoop”, besluit de club. Die staat nog steeds geprogrammeerd op 3 en 4 oktober 2020.