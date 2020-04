Rotary deelt speelgoed uit aan kansarme gezinnen Didier Verbaere

08 april 2020

17u00 0 Wetteren Rotary Wetteren speelde vandaag voor Paashaas en bracht 240 speelgoedpakketten naar het sociaal huis om uit te delen aan kansarme gezinnen.

“Blijf in je kot! Dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan! Zeker bij kansarme gezinnen die met kleuters en leerlingen van het lager onderwijs in deze Paasvakantie moeten proberen de nodige activiteit thuis in te bouwen en dit meestal in een minder grote leefruimte. Vaak hebben zijn ook geen laptop of wifi. Daarom hebben we 240 speelgoedpakketten aangekocht om te verdelen”, zegt Stefaan Denooze van Rotary Wetteren. Deze zullen verdeeld worden door het Huis van het Kind bij gezinnen in Wetteren, Laarne en Wichelen.