Ronny Roels exposeert ‘The Art of being naked’ in De Corridor Didier Verbaere

11 juni 2019

14u52 4 Wetteren Kunst- en naaktschilder Ronny Roels uit Wetteren exposeert op 15, 16 en 17 juni in de Corridor. Ronny tekent al van kindsbeen af. Schilderen naar levend model geniet zijn voorkeur.

Tijdens de openingsavond van de expo gaat professor filosoof Johan Braeckman om 20 uur in gesprek met Shana Van De Velde over censuur in de schilderkunst. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op zondag 16 juni van 14 tot 20 uur en op maandag 17 juni van 18 tot 22 uur. De Corridor bevindt zich in de Olmenlaan. Parkeren kan vlakbij, op de parking van warenhuis de Market aan de Zuidlaan.