Rommelmarkt seizoen op Zeshoek Wetteren van start Didier Verbaere

02 juni 2019

Op de Zeshoek in Wetteren is het rommelmarkt seizoen gestart. Tot het einde van de zomer kan je er elke zondag kuieren en snuisteren tussen de kraampjes en genieten van een frisse pint aan de chalet van de organiserende gebuurtedekenij. Ondanks het hete weer, was het toch aangenaam druk op de eerste markt.