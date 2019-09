Roger Quipor (71) verliest strijd tegen kanker Didier Verbaere

19 september 2019

11u08 4 Wetteren Roger Quipor (71), voormalig uitbater van de bekende snookerzaal Orchidee in Wetteren, is onverwachts overleden na een korte en ongelijke strijd tegen kanker. Dat meldt zijn partner Betty op de sociale media van de zaak.

“Met spijt in ons hart melden wij het plotse overlijden van Roger. Ondanks zijn ongeziene wilskracht verloor hij de strijd tegen deze genadeloze ziekte. Verontschuldig ons dat wij geen bezoek konden toelaten. Van harte bedankt voor de vele kaartjes en berichten. Jullie zijn allen dierbaar voor ons”, schrijft Betty Van Loo.

Onverwachts afscheid van Orchidee

Roger Quipor en Betty Van Loo kondigen begin deze maand nog met spijt in het hart hun afscheid aan wegens ziekte. “Wij hadden ons stoppen heel anders gezien. Een mooi afscheid van de klanten was ons idee. En dan lekker genieten van het gewone leven. Tot onze spijt heeft het lot anders beslist en moeten wij noodgedwongen stoppen wegens ziekte. Iedereen van harte bedankt voor de mooie momenten die jullie ons gegeven hebben”, postten Betty en Roger op de sociale media.

Het koppel baatte de zaak rechtover het voetbalplein van RFC Wetteren bijna dertig jaar uit. In november zouden ze stoppen en ze waren op zoek naar een overnemer. Na een welverdiende vakantie opende het koppel de zaak weer begin augustus maar gisteren kondigden ze hun definitieve afscheid aan. Roger nam de zaak over in 1990. Daarvoor was hij zaakvoerder van Café Gatsby in Aalst. Roger was lid van Snookerclub Orchidee in Wetteren en voetbalde ook tien jaar bij Standaard Wetteren. Toen hij hoorde dat de Taverne over te nemen was, vestigde hij zich in zijn gemeente.