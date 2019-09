Roger en Antoinette vieren gouden huwelijk Didier Verbaere

07 september 2019

17u26 0 Wetteren Roger De Sutter (70) en Antoinette Van Den Bossche vierden in Wetteren hun vijftigste huwelijksverjaardag samen met zoon Geert, schoondochter Katrien en kleindochter Nena.

Roger is de jongste van vier zonen van een gezin uit Oordegem. Op zijn tiende verjaardag verhuisden ze naar Wetteren. Na school werkte hij eerst een aantal jaren als bediende maar in 1979 werd hij bode voor het ACV in Wetteren. Hij richtte er onder meer de jongerenafdeling op en werd uiteindelijk regiopropagandist tot aan zijn pensioen in 2006. Ook in zijn vrije tijd besteedde hij veel tijd aan het ACV, toneelvereniging Zucht naar Kunst, het PWA en in het buurtcomité van de Populierenlaan.

Antoinette is van Zele maar woonde sinds haar derde in Lokeren. Als poetsvrouw werkte ze bij een aantal gegoede families maar ze was ook een bekend gezicht in de Unic. Het koppel leerde elkaar kennen op een trouwfeest. Antoinette was er nochtans niet gevraagd maar uit nieuwsgierigheid ging ze toch eens langs op het feestje waar haar ouders zaten. Daar kreeg Roger een por van zijn broer dat het mooie meisje wel iets voor hem was. Eén dans later op de dansvloer, schoot Cupido raak. Veertien maanden later huwden ze en kwamen naar Wetteren wonen. Zoon Geert en schoondochter schonken hen hun kleinkind Nena. Vandaag genieten ze van hun kleine en hechte gezin en van de activiteiten bij KAV en ACV.