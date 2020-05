Roger en André demonstreren 1,5 meter winkelen in Safti Didier Verbaere

24 mei 2020

09u49 0

We weten ondertussen allemaal dat we veilig kunnen winkelen als we maar onze anderhalve meter afstand bewaren. Maar hoeveel dat is, dat demonstreerden André en Roger afgelopen weekend in Doe-het-zelf Safti in Wetteren. En eerlijk gezegd? Dat is best wel een aardige afstand.



