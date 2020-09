Rode loper en Jerusalema dansje voor leerlingen Campus Kompas Didier Verbaere

01 september 2020

13u51 0

Wetteren De leerlingen van de basisschool GO! Campus Kompas in Wetteren werden dinsdagochtend via de rode loper ontvangen. Er werd ook een Jerusalema filmpje voor de ouders gemaakt.

“Omdat we de kinderen met hun ouders niet konden verwelkomen zoals voorgaande jaren, sprongen we mee op de kar met de ‘Jerusalema’ hype. We maakten er vooraf een filmpje van en zetten ondertussen ons nieuw logo nog eens extra in de kijker. Zo willen we aan iedereen laten zien dat we klaar zijn voor een wel heel bijzonder schooljaar”, zegt zorgleerkracht Sally De Vetter van campus Kompas. Ook de leerlingen op de middenschool kregen een hartelijke ontvangst.