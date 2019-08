Rita en Willy al 50 jaar getrouwd na ritje op autoscooter Didier Verbaere

26 augustus 2019

14u32 1 Wetteren Willy Bracke (70) en Rita Smet (70) vierden in Wetteren hun gouden huwelijksverjaardag. Het koppel leerde elkaar kennen in een autoscooter op de kermis en rijdt sindsdien nog steeds samen door het leven. Hun zoon Kris schonk hen bovendien twee schatten van kleinkinderen Cédric en Maxime.

Rita werd geboren in Wetteren. Het gezin verhuisde naar Wetteren, omdat haar vader er voor de gemeente kon werken. Hij klom er uiteindelijk op tot gemeenteontvanger. Rita studeerde af aan de ‘Zandstraat’ in de richting Handel en Boekhouden, werkte drie maanden in de Kredietbank op de Kouter in Gent en starte in 1968 als bediende bij Eigen Dak in Wetteren. Ook zij klom op en werd uiteindelijk zaakvoerder/directeur. Rita was de eerste vrouwelijke directeur van Oost-Vlaanderen in de sociale huisvesting. Ze bleef daar 42 jaar en ging op pensioen op 1 september 2008.

Willy is een Gentenaar en woonde in zijn jeugd in Beervelde in een gezin met tien kinderen. In het atheneum van Wetteren behaalde hij zijn A2 en nadien volgde hij twee jaar een opleiding tot technisch regent elektriciteit. Hij werkte onder meer bij ENI (Elektrische Nijverheidsinstallaties) en bij Sidmar in Zelzate. Daarna verkaste hij naar het toenmalige Rijkszuivelstation in Melle. Eerst als technicus en later als laborant in de bacteriologie. In 2009 gaat hij er na 40 jaar werken op pensioen.

Het koppel kende elkaar van ziens en op de Septemberkermis van 1965 raken ze aan de praat aan de botsauto’s. Vanaf dat moment worden ze een verliefd paartje. Op haar 18de verjaardag mocht Willy binnen bij Rita haar thuis en hij is mogen blijven komen. ‘s Nachts op haar trouwfeest wordt Rita 21 jaar. Hun ouders hebben nog moeten tekenen om te kunnen trouwen. Na het huwelijk werd Willy een fervent wielertoerist. Eerst bij de wielerclub van café De Bascuul op den Dries. Daarna sluit hij zich aan bij WTC Lambroek. In 1994 reikt WTC Lambroek eenmaal de gouden fiets uit voor renners die vijf grote klassiekers doen in één seizoen en Willy was daar één van. Rita doet het iets rustiger. Ze kaart graag met vrienden, ze leest graag en ze is ook graag bezig met haar iPad en met kruiswoordraadsels.