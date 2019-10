Reveil doorbreekt opnieuw de stilte op kerkhof op 1 november Didier Verbaere

30 oktober 2019

13u47 0 Wetteren Op de begraafplaats van Wetteren centrum doorbreekt Reveil op vrijdag 1 november om 17 uur opnieuw de stilte. Dan brengen lokale artiesten en vertellers een persoonlijk eerbetoon aan de gestorven helden van alledag. In Wetteren zal Joni Sheila zorgen voor dat moment waar jij hapt naar adem.

Reveil is een non-profitproject dat mensen op 1 november dichter bij elkaar brengt met muziek, poëzie en lokale levensverhalen. In enkele jaren tijd verspreidde het idee zich tot in 1 op de 3 gemeentes in Vlaanderen. Kom langs, breng een lichtje mee en draag bij aan een warm, ingetogen samenzijn op de lokale begraafplaats.