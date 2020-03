Restaurants en feestzalen springen creatief om met verplichte sluiting en starten traiteur service Didier Verbaere

13 maart 2020

16u05 40 Wetteren Steeds meer restaurants en feestzalen in de regio startten met een traiteur service als creatieve oplossing voor de verplichte sluiting naar aanleiding van de coronacrisis.

“Het restaurant was de komende weken quasi volgeboekt voor lunch en diners, rouwmaaltijden of feestjes en er zit voor 250 man eten in onze frigo’s. Weggooien zou zonde zijn en ik wil mijn personeel ook niet werkloos thuis zetten. Dus starten we vanaf maandag met een afhaalservice”, zegt Stef Buelens van Lesco in Wetteren. “We bekijken ook of catering aan huis tot tien personen kan en mag. We begrijpen de beslissing van de overheid maar met de steunmaatregel van 4.000 euro bij een totale sluiting betalen we amper één fulltime personeelslid. Dus blijven we gewoon verder werken en maken er het beste van. Het is ook een opportuniteit om de reeds lang geplande renovatie van ons parket uit te voeren. Op die manier zetten we nog iemand extra aan het werk”, zegt Stef.

Ook in Laarne kwam het nieuws hard binnen bij Kenneth Blancquaert van het nieuwe Bistro B dat eind deze maand zou openen op het dorp. “We hadden onze feestelijke openingsperiode dan ook anders voorgesteld en zien veel voorbereidingen en reeds geplande zaken in het water vallen. Dus starten we nu reeds met Take Away B en kan je nu reeds onze Burger B, Pasta B en Scampi B”, laat Kenneth weten.

Bij feestzaal De Zevensterre werd vandaag reeds een rampmenu gelanceerd. “Komend weekend zat de zaal helemaal vol geboekt en alle ingrediënten waren gekocht en geleverd. Dankzij ons rampmenu dat we afgelopen nacht lanceerden konden we al een heel deel recupereren. Alles was heel snel uitverkocht. Onze koelkasten zitten nog goed vol en de volgende dagen zullen we nog dagschotel en menu’s aanbieden”, klinkt het daar. “Dus check de website van jouw favoriete restaurant en steun op die manier de horeca”, zegt ook Stef.