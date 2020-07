René en Jacqueline 50 jaar gehuwd en als eerste gevierd in coronatijden Didier Verbaere

06 juli 2020

12u18 0 Wetteren René De Wilde en Jacqueline Bambust uit Wetteren trokken met hun familiebubbel op restaurant voor de viering van hun gouden bruiloft.

René De Wilde (70) is geboren in Melle als jongste uit een gezin van vier kinderen. Als hij 2 jaar is verhuist het gezin naar Wetteren-Ten Ede. De jonge voetballer speelt een tijd bij de jeugd van AA Gent en FC Edeboys maar deelt ook de passie van zijn vader voor de duivensport. Na zijn opleiding mechanica werkt hij zijn hele leven bij dezelfde werkgever VHB in Melle. Jacqueline Bambust (70) is geboren in de Cité Dauwe in Wetteren. Ze speelt als kind trommel bij harmonie De Eendracht en werkt na haar schooljaren als stikster bij Svelta en later bij Van De Velde in Schellebelle.

Het gouden koppel leert elkaar kennen op een t-dansant in ’t Kelderken op de Markt op een zondagnamiddag. Het jonge koppel gaat daarna vaak dansen en na twee jaar huwen ze in Wetteren. Ze krijgen twee kinderen: Inge en Geert. Vandaag genieten ze van hun rust en zijn ze fervente petanquespelers. Twintig jaar lang trokken ze ook graag naar Tenerife. Ze zijn ook het eerste koppel dat de gemeente opnieuw in de bloemen kon zetten na de coronacrisis.